На Киев надвигается сильный ветер

В столице в ближайшие часы и до конца суток 21 мая ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

В связи с этим, синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

КГГА призвала жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 21 мая в западных, северных и центральных областях местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди.