На Киев надвигается сильный ветер

6828 просмотров
Вторник, 21 мая 2019, 11:21

В столице в ближайшие часы и до конца суток 21 мая ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

В связи с этим, синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

КГГА призвала жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
 

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 21 мая в западных, северных и центральных областях местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Банковую под АП открыли для прохода людей 21 мая 2019, 10:17
Ахметов может продать отель "Опера" и участок на Подоле - СМИ 20 мая 2019, 17:41
British Airways закрывает единственный рейс из Киева в лондонский Хитроу 20 мая 2019, 13:46
Все новости
Главные новости
Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским
Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского
У Зеленского опубликовали его первый указ
Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ
Все новости
здоровье

Как диагностировать рак яичников, когда еще нет симптомов

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

Design

Купить удобный бюстгальтер: как выбрать себе идеальное бра

Поиск по сайту
Архив
Весь архів