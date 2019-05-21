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На Киев надвигается сильный ветер

Вторник, 21 мая 2019, 11:21

В столице в ближайшие часы и до конца суток 21 мая ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

В связи с этим, синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

КГГА призвала жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
 

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 21 мая в западных, северных и центральных областях местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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