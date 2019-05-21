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В РПЦ розповіли, як росіяни стануть "могутнім народом" Європи

Вівторок, 21 травня 2019, 11:52

Голова Патріаршої комісії Російської православної церкви з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства протоієрей Димитрій Смирнов заявив, що більшість чоловіків в РФ виховується жінками і виростають "бабами" і, виправивши це, можна стати "могутнім народом" в Європі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Більшість чоловіків в нашій країні виховуються виключно жінками - мамою, бабусею, вчителькою в школі, вихователькою в дитячому садку. Вони чоловіками не можуть вирости, це такі баби, не здатні ні на що - армії бояться, битися не вміють, працювати не хочуть" , - сказав священик.

За його словами, найголовніше дієслово, яке вони чують з ранку до вечора - "їж", після чого "виростає такий чоловічок, який віддалено нагадує чоловіка".

Представник РПЦ вважає, що необхідно в кожному обласному центрі РФ створити кадетський корпус, зібрати "всіх безбатченків", набрати хороших молодих офіцерів, дати їм добру платню, щоб вони замінили хлопчикам їхніх  "батьків-утікачів", і в цих корпусах "виховувати чоловіків заново" .

Крім того, глава патріаршої комісії запропонував ввести в російських школах квоту - не менше 40% чоловіків-педагогів, тому що жінка, на думку священика, до педагогіки не надто схильна.

"До дитячого садка - так, а педагог повинен бути чоловік", - сказав священик, додавши, що для юнака, "якщо він здоровий, не псих, то обов'язково армія як школа життя".

Представник РПЦ висловив упевненість, що таким чином підвищилася б і народжуваність, тому що "всі наречені знайшли б женихів, але з умовою народжувати не менше п'яти".

"Тоді через 20 років ми б були наймогутнішим народом в Європі, і вже б ніякі Меркель нічого б не змогли зробити", - заявив священик.

На його думку, потрібно повернутися до "нормального російського життя".

"Ми були найсильнішим народом в Європі і найплодовитішим - ні у кого такої народжуваності не було, як тільки у росіян, тому і змогли шосту частину суші колонізувати на конях", - сказав голова патріаршої комісії РПЦ.

Він поскаржився, що зараз в Росії підростають нові "господарі" - китайці та мусульмани, а росіяни "вимирають як мамонти", після чого закликав росіянок народжувати, не боятися злиднів і сподіватися на бога.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяцерква
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