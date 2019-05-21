В РПЦ рассказали, как россияне станут "могучим народом" Европы

Глава Патриаршей комиссии Российской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что большинство мужчин в РФ воспитывается женщинами и вырастают "бабьем" и, исправив это, можно стать "могучим народом" в Европе.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Большинство мужчин в нашей стране воспитываются женщинами исключительно - мамой, бабушкой, учительницей в школе, воспитательницей в детском саду. Они мужчинами не могут вырасти, это такое бабье, не способное ни на что - армии боятся, драться не умеют, работать не хотят", - сказал священник.

По его словам, самый главный глагол, который они слышат с утра до вечера - "кушай", после чего "вырастает такой человечек, который отдаленно напоминает мужчину".

Представитель РПЦ считает, что необходимо в каждом областном центре РФ создать кадетский корпус, собрать "всю безотцовщину", набрать хороших молодых офицеров, дать им хорошее жалованье, чтобы они заменили мальчикам их "беглых отцов", и в этих корпусах "воспитывать мужчин заново".

Кроме того, глава патриаршей комиссии предложил ввести в российских школах квоту - не менее 40% мужчин-педагогов, потому что женщина, по мнению священника, к педагогике не очень склонна.

"К детскому саду - да, а педагог должен быть мужчина", - сказал священник, добавив, что для юноши, "если он здоров, не псих, то обязательно армия как школа жизни".

Представитель РПЦ выразил уверенность, что таким образом повысилось бы и рождаемость, потому что "все невесты нашли бы женихов, но с условием рожать не меньше пяти".

"Тогда через 20 лет мы бы были самым могучим народом в Европе, и уже б никакие Меркели ничего б не смогли сделать", - заявил священник.

По его мнению, нужно вернуться к "нормальной нашей русской жизни".

"Мы были самым сильным народом в Европе и самым плодным - ни у кого такой рождаемости не было, как только у русских, поэтому и смогли шестую часть суши колонизировать на лошадях", - сказал глава патриаршей комиссии РПЦ.

Он пожаловался, что сейчас в России подрастают новые "хозяева" - китайцы и мусульмане, а россияне "вымирают как мамонты", после чего призвал россиянок рожать, не бояться нищеты и надеяться на бога.