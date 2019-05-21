Буковиною пронісся смерч – зірвав дахи й вирвав дерева
На Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району Чернівецької області 20 травня пронісся смерч.
Негода позривала дахи з будинків, дерева вирвало з корінням, повалило електроопори, передає "Укрінформ"
Відео незвичного для України природного явища очевидці виклали в Instagram-спільноті kamenka_city. На відео чути голоси очевидців, які стверджують, що внаслідок буревію були зірвані дерева з корінням.
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Наслідки смерчу в с. Кам'янка, Глибоцького р-н, Чернівецької обл. На щастя обійшлося без жертв, проте деякі будинки залишилися без даху. Повалені дерева, вирвані кущі, збільшення рівня води в річках, паніка та страх за своє життя і здоров'я у людей - от що залишив після себе страшний ураган. Не віриться, бо воно не притаманне нашій місцевості, але воно було. І пройшло. Але не факт, що воно не завітає знову. Хоча, в цьому є і наша з вами провина... #новини#чернівці#ураган#смерт#природнікатаклізми#природа#погода#україна#ukraine#kamenkacity
Народний депутат із Буковини Григорій Тіміш виклав у Facebook фото наслідків негоди, що вирувала в понеділок, та написав про загрозу підтоплення сіл Новоселицького району.
"Західні регіони України потерпають від негоди – затоплені міста і села, річки виходять з берегів, посіви, городи в воді, світла немає в багатьох населених пунктах", – зазначив він.
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с. Черепківці. Р. Сірет, на мості Відео: @vlad_kolotilo_1337
"Села Прутської зони Новоселицького району під загрозою підтоплення! В межах села Великого Кучурова річка Дерелуй вийшла з берегів і наробила багато лиха", – написав Тіміш.
За його словами, ввечері 20 травня над населеними пунктами Кам’янка, Сучевени, Купка "пронісся справжній смерч, якій позривав дахи будинків".
"Градом побиті посіви, повалені дерева! Багато знеструмлено населених пунктів! Людям потрібна допомога!", – заявив нардеп.
На його думку. "уряд як ніколи має працювати саме зараз", бо потрібне "оперативне керівництво і втручання". Тіміш попросив обласну владу Чернівецької області діяти.
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