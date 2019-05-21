Буковиною пронісся смерч – зірвав дахи й вирвав дерева

На Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району Чернівецької області 20 травня пронісся смерч.

Негода позривала дахи з будинків, дерева вирвало з корінням, повалило електроопори, передає "Укрінформ"

Відео незвичного для України природного явища очевидці виклали в Instagram-спільноті kamenka_city. На відео чути голоси очевидців, які стверджують, що внаслідок буревію були зірвані дерева з корінням.

View this post on Instagram #смерч#україна#ukraine#chernivtsi #чернівці#ураган#kamenkacity A post shared by Кам'янка Сіті (@kamenka__city) on May 20, 2019 at 10:39am PDT

Народний депутат із Буковини Григорій Тіміш виклав у Facebook фото наслідків негоди, що вирувала в понеділок, та написав про загрозу підтоплення сіл Новоселицького району.

"Західні регіони України потерпають від негоди – затоплені міста і села, річки виходять з берегів, посіви, городи в воді, світла немає в багатьох населених пунктах", – зазначив він.

"Села Прутської зони Новоселицького району під загрозою підтоплення! В межах села Великого Кучурова річка Дерелуй вийшла з берегів і наробила багато лиха", – написав Тіміш.

Негода на Буковині Фото Григорія Тіміша

За його словами, ввечері 20 травня над населеними пунктами Кам’янка, Сучевени, Купка "пронісся справжній смерч, якій позривав дахи будинків".

"Градом побиті посіви, повалені дерева! Багато знеструмлено населених пунктів! Людям потрібна допомога!", – заявив нардеп.

На його думку. "уряд як ніколи має працювати саме зараз", бо потрібне "оперативне керівництво і втручання". Тіміш попросив обласну владу Чернівецької області діяти.