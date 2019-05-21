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Над Буковиной пронесся смерч – сорвал крыши и вырвал деревья

Вторник, 21 мая 2019, 11:50
Над Буковиной пронесся смерч – сорвал крыши и вырвал деревья
Fb Григорий Тимиш

На Буковине в селах Каменка, Купка, Сучевены Глыбоцкого района Черновицкой области 20 мая пронесся смерч.

Непогода сорвала крыши с домов, деревья вырвала с корнем, повалила электроопоры, передает "Укринформ"

Видео необычного для Украины природного явления выложили очевидцы в Instagram-сообществе kamenka_city. На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнем.

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#смерч#україна#ukraine#chernivtsi #чернівці#ураган#kamenkacity

A post shared by Кам'янка Сіті (@kamenka__city) on May 20, 2019 at 10:39am PDT

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Наслідки смерчу в с. Кам'янка, Глибоцького р-н, Чернівецької обл. На щастя обійшлося без жертв, проте деякі будинки залишилися без даху. Повалені дерева, вирвані кущі, збільшення рівня води в річках, паніка та страх за своє життя і здоров'я у людей - от що залишив після себе страшний ураган. Не віриться, бо воно не притаманне нашій місцевості, але воно було. І пройшло. Але не факт, що воно не завітає знову. Хоча, в цьому є і наша з вами провина... #новини#чернівці#ураган#смерт#природнікатаклізми#природа#погода#україна#ukraine#kamenkacity

A post shared by Кам'янка Сіті (@kamenka__city) on May 20, 2019 at 11:32pm PDT

Народный депутат с Буковины Григорий Тимиш выложил в Facebook фото последствий непогоды, бушевавшей в понедельник, и написал об угрозе подтопления сел Новоселицкого района.

"Западные регионы Украины страдают от непогоды – затоплены города и села, реки выходят из берегов, посевы, огороды в воде, света нет во многих населенных пунктах", – отметил он.

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с. Черепківці. Р. Сірет, на мості Відео: @vlad_kolotilo_1337

A post shared by Кам'янка Сіті (@kamenka__city) on May 21, 2019 at 12:08am PDT

"Деревни Прутской зоны Новоселицкого района под угрозой подтопления! В пределах села Большого Кучурова река Дерелуй вышла из берегов и наделала много бед", – написал Тимиш.

Смерч на Буковине
Смерч на Буковине
Фото Григория Тимиша
 

По его словам, вечером 20 мая над населенными пунктами Каменка, Сучевены, Купка "пронесся настоящий смерч, которой сорвал крыши домов".

"Градом побиты посевы, повалены деревья! Обесточены многие населенные пункты! Людям нужна помощь!", - заявил нардеп.

 
 

По его мнению, "правительство как никогда должно работать именно сейчас", потому что нужно "оперативное руководство и вмешательство". Тимиш попросил областные власти Черновицкой области действовать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодастихиястихийное бедствиеЧерновицкая область
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