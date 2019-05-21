Над Буковиной пронесся смерч – сорвал крыши и вырвал деревья

На Буковине в селах Каменка, Купка, Сучевены Глыбоцкого района Черновицкой области 20 мая пронесся смерч.

Непогода сорвала крыши с домов, деревья вырвала с корнем, повалила электроопоры, передает "Укринформ"

Видео необычного для Украины природного явления выложили очевидцы в Instagram-сообществе kamenka_city. На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнем.

View this post on Instagram #смерч#україна#ukraine#chernivtsi #чернівці#ураган#kamenkacity A post shared by Кам'янка Сіті (@kamenka__city) on May 20, 2019 at 10:39am PDT

Народный депутат с Буковины Григорий Тимиш выложил в Facebook фото последствий непогоды, бушевавшей в понедельник, и написал об угрозе подтопления сел Новоселицкого района.

"Западные регионы Украины страдают от непогоды – затоплены города и села, реки выходят из берегов, посевы, огороды в воде, света нет во многих населенных пунктах", – отметил он.

"Деревни Прутской зоны Новоселицкого района под угрозой подтопления! В пределах села Большого Кучурова река Дерелуй вышла из берегов и наделала много бед", – написал Тимиш.

Смерч на Буковине Фото Григория Тимиша

По его словам, вечером 20 мая над населенными пунктами Каменка, Сучевены, Купка "пронесся настоящий смерч, которой сорвал крыши домов".

"Градом побиты посевы, повалены деревья! Обесточены многие населенные пункты! Людям нужна помощь!", - заявил нардеп.

По его мнению, "правительство как никогда должно работать именно сейчас", потому что нужно "оперативное руководство и вмешательство". Тимиш попросил областные власти Черновицкой области действовать.