Спеку змінять грози і похолодання

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Вівторок, 21 травня 2019, 12:28

У найближчу добу, 22 травня, погоду західних областей України визначатиме прохолодне, на решті території – тепле повітря, але денна температура трохи знизиться.

Про це у вівторок повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

В поле зниженого атмосферного тиску всюди пройдуть дощі, найбільш інтенсивні – на Закарпатті, вдень - і на південно-сході країни.

 
скріншот

На більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози, вдень в Приазов'ї, Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях місцями значні дощі.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-25°, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20°.

У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 22 травня найвища температура вдень була +32 у 2007 році, найнижча вночі -1,7 в 1917 році.

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Теми: погода Україна


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