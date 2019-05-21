Жару сменят грозы и похолодание
В ближайшие сутки, 22 мая, погоду западных областей Украины будет определять прохладный, на остальной территории – теплый воздух, но дневная температура немного снизится.
Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.
В поле пониженного атмосферного давления везде пройдут дожди, наиболее интенсивные – на Закарпатье, днем – и на юго-востоке страны.
На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди.
Температура ночью 10-15°, днем 19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.
В Киеве – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем была +32 в 2007 году, самая низкая ночью -1,7 в 1917 году.