Жару сменят грозы и похолодание

3476 просмотров
Вторник, 21 мая 2019, 12:28

В ближайшие сутки, 22 мая, погоду западных областей Украины будет определять прохладный, на остальной территории – теплый воздух, но дневная температура немного снизится.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В поле пониженного атмосферного давления везде пройдут дожди, наиболее интенсивные – на Закарпатье, днем ​​– и на юго-востоке страны.

 
скриншот

На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди.

Температура ночью 10-15°, днем ​​19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.

В Киеве – ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем ​​была +32 в 2007 году, самая низкая ночью -1,7 в 1917 году.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Над Буковиной пронесся смерч – сорвал крыши и вырвал деревья 21 мая 2019, 11:50
На Киев надвигается сильный ветер 21 мая 2019, 11:21
В Украину идет циклон Axel, принесет дожди и похолодание 20 мая 2019, 11:37
Все новости
Главные новости
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду
Выборы Рады могут пройти 21-го или 28 июля
Возле Зеленского "засветился" дипломат, который может возглавить МИД
Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским
Все новости
Опыт

Как найти работу. 10 советов от незрячих велосипедистов

здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

психология

10 очень нужных навыков, которые трудно и стоит получить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів