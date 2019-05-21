Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жару сменят грозы и похолодание

Вторник, 21 мая 2019, 12:28

В ближайшие сутки, 22 мая, погоду западных областей Украины будет определять прохладный, на остальной территории – теплый воздух, но дневная температура немного снизится.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В поле пониженного атмосферного давления везде пройдут дожди, наиболее интенсивные – на Закарпатье, днем ​​– и на юго-востоке страны.

 
скриншот

На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди.

Температура ночью 10-15°, днем ​​19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.

В Киеве – ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем ​​была +32 в 2007 году, самая низкая ночью -1,7 в 1917 году.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: