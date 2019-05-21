Біля Зеленського "засвітився" дипломат, який може очолити МЗС
Посол України при НАТО Вадим Пристайко готовий очолити Міністерство закордонних справ, а теперішня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль – працювати зовнішньополітичною радницею президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Із офіційних повідомлень адміністрації нового президента видно, що Вадим Пристайко та Олена Зеркаль брали участь у перших міжнародних зустрічах президента Зеленського.
"Якщо мені запропонують очолити Міністерство закордонних справ, я готовий", - сказав він. Пристайко також сказав, що наразі він від імені МЗС допомагає "перехідній команді" в проведенні ефективних міжнародних зустрічей.
Джерела ЄП також підтверджують, що ведуться переговори щодо роботи Олени Зеркаль зовнішньополітичною радницею президента Зеленського. Це підтвердили одразу кілька джерел, близьких до процесу.
Очікуються й інші зміни в зовнішньополітичному блоці, зокрема серед послів.
Народний депутат Сергій Лещенко також повідомив у Telegram, що новим очільником МЗС може Пристайко.
"Новим міністром іноземних справ може стати Вадим Пристайко. Після внесення його кандидатури за міністра має проголосувати Рада", - сказав Лещенко.
Він зазначив, що Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут і Українську академію зовнішньої торгівлі.
Лещенко повідомив, що познайомився з Пристайком у 2013 році, коли той був послом України в Канаді, а з 2014 по 2017 року він був заступником міністра закордонних справ, а пізніше став головою місії України при НАТО.
За його словами, Пристайко був присутній на міжнародних зустрічах Зеленського з гостями інавгурації в понеділок, зокрема, на зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.
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