Возле Зеленского "засветился" дипломат, который может возглавить МИД – Лещенко

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Вторник, 21 мая 2019, 12:31

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что новым главой Министерства иностранных дел может стать украинский дипломат Вадим Пристайко, который присутствовал на встречах президента Владимира Зеленского с иностранными гостями, которые приехали на инаугурацию.

Об этом нардеп написал в Telegram.

"Новым министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко. После внесения его кандидатуры, за министра должна проголосовать Рада", - сказал Лещенко.

Он отметил, что Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.

Лещенко сообщил, что познакомился с Пристайко в 2013 году, когда он был послом Украины в Канаде, а с 2014 по 2017 года он был заместителем министра иностранных дел, позже стал главой миссии Украины при НАТО.

 
фото с Telegram Лещенко

По его словам, Пристайко присутствовал на международных встречах Зеленского с гостями инаугурации в понедельник, в частности, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Напомним:

  • 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.
  • Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

Украинская правда

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Темы: Зеленский МИД Лещенко


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