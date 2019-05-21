Возле Зеленского "засветился" дипломат, который может возглавить МИД – Лещенко
Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что новым главой Министерства иностранных дел может стать украинский дипломат Вадим Пристайко, который присутствовал на встречах президента Владимира Зеленского с иностранными гостями, которые приехали на инаугурацию.
Об этом нардеп написал в Telegram.
"Новым министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко. После внесения его кандидатуры, за министра должна проголосовать Рада", - сказал Лещенко.
Он отметил, что Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.
Лещенко сообщил, что познакомился с Пристайко в 2013 году, когда он был послом Украины в Канаде, а с 2014 по 2017 года он был заместителем министра иностранных дел, позже стал главой миссии Украины при НАТО.
По его словам, Пристайко присутствовал на международных встречах Зеленского с гостями инаугурации в понедельник, в частности, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Напомним:
- 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.
- Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua