Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что новым главой Министерства иностранных дел может стать украинский дипломат Вадим Пристайко, который присутствовал на встречах президента Владимира Зеленского с иностранными гостями, которые приехали на инаугурацию.

Об этом нардеп написал в Telegram.

"Новым министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко. После внесения его кандидатуры, за министра должна проголосовать Рада", - сказал Лещенко.

Он отметил, что Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.

Лещенко сообщил, что познакомился с Пристайко в 2013 году, когда он был послом Украины в Канаде, а с 2014 по 2017 года он был заместителем министра иностранных дел, позже стал главой миссии Украины при НАТО.

фото с Telegram Лещенко

По его словам, Пристайко присутствовал на международных встречах Зеленского с гостями инаугурации в понедельник, в частности, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Напомним: