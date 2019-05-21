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Українського офіцера покарали за несанкціоновані відвідини Білорусі

Вівторок, 21 травня 2019, 13:02

Главу кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій Національного університету оборони України покарали штрафом за порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці.

Відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва за результатами розгляду справи, відкритої Головним управлінням військової контррозвідки СБУ за фактом несанкціонованого відвідування Білорусі, передає білоруська служба "Радіо Свобода".

У судовому рішенні прізвище військовослужбовця відсутнє, але відомо, що цю кафедру в Національному університеті оборони очолює полковник Ігор Данилюк.

Він має доступ до інформації з грифами "таємно" та "цілком таємно", тому повинен повідомляти своєму керівництву про плани поїздки за межі України, але цього не зробив.

За інформацією СБУ, він перетинав кордон 29 квітня 2017 року у пункті пропуску "Виступовичі". Водночас у судовому рішенні не уточнюється мета і час перебування українського військового в Білорусі.

Військового оштрафували за мінімальною шкалою, передбаченою Кодексом України про адміністративні порушення за такі дії - на 510 гривень. Крім того, він повинен заплатити 384 гривні судового збору.

Згідно з вимогами, схваленими урядом України в 2013 році, він мав перед приватним виїздом за кордон письмово попередити своє керівництво і режимно-секретний орган. Останньому після поїздки військовий мав повідомити про обставини, які могли привести до витоку таємної інформації, а також про зацікавленість такою інформацією з боку іноземців.

Аналогічні вимоги в Україні існують і до представників регіональної і місцевої влади.

У серпні 2018 року державна судова адміністрація України своїм наказом зобов'язала усіх суддів заздалегідь повідомляти про намір відвідати Білорусь, а також Росію, невизнані Придністровської Молдавської Республіки, Абхазію, Південну Осетію, Крим і окуповані частини Донецької і Луганської областей. Після повернення вони повинні дати письмовий звіт про результати поїздок.

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року за аналогічну поїздку в Білорусь без повідомлення керівництву покарали начальника оперативно-планового відділення, заступник начальника штабу військової частини А3628. Він виїхав до Білорусі на службовому транспорті 27 жовтня 2018 року і в той же день повернувся в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУарміяБілорусь
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