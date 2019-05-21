Украинский офицер наказан за несанкционированное посещение Беларуси

Главу кафедры высокомобильных десантных войск и сил специальных операций Национального университета обороны Украины наказали штрафом за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева по результатам рассмотрения дела, возбужденного Главным управлением военной контрразведки СБУ по факту несанкционированного посещения Беларуси, передает белорусская служба "Радио Свобода".

В судебном решении фамилия военнослужащего отсутствует, но известно, что эту кафедру в Национальном университете обороны возглавляет полковник Игорь Данилюк.

Он имеет доступ к информации с грифами "секретно" и "совершенно секретно", поэтому должен сообщать своему руководству о планах поездки за пределы Украины, но этого не сделал.

По информации СБУ, он пересекал границу 29 апреля 2017 года в пункте пропуска "Выступовичи". В то же время в судебном решении не уточняется цель и время пребывания украинского военного в Беларуси.

Военного оштрафовали по минимальной шкале, предусмотренной Кодексом Украины об административных нарушениях за такие действия - на 510 гривен. Кроме того, он должен заплатить 384 гривни судебного сбора.

Согласно требованиям, одобренным правительством Украины в 2013 году, он должен был перед частным выездом за границу письменно предупредить свое руководство и режимно-секретный орган. Последнему после поездки военный должен был сообщить об обстоятельствах, которые могли привести к утечке секретной информации, а также о заинтересованности такой информацией со стороны иностранцев.

Аналогичные требования в Украине существуют и к представителям региональной и местной власти.

В августе 2018 года государственная судебная администрация Украины своим приказом обязала всех судей заранее сообщать о намерении посетить Беларусь, а также Россию, непризнанные Приднестровскую Молдавскую Республику, Абхазию, Южную Осетию, Крым оккупированные части Донецкой и Луганской областей. По возвращении они должны дать письменный отчет о результатах поездок.

Напомним: