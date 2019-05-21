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Приватна ізраїльська розвідка готувала атаки на ЦПК — активісти

Вівторок, 21 травня 2019, 13:11

Ізраїльська компанія Psy Group стояла за дезінформаційною кампанією проти Центру протидії корупції у 2017 році.

Про це повідомляє ЦПК з посиланням на розслідування американського журналіста Скота Стедмана для видання Forensic News.

Зазначається, що про це журналісту стало відомо завдяки судовому процесу у Канаді. "Сотні сторінок судових документів, а також допити багатьох людей, знайомих з діяльністю Psy Group, вперше показали, що фірма провела кампанію з дезінформації, спрямовану на двох антикорупційних активістів в Україні — голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та виконавчу директорку організації Дар’ю Каленюк", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Psy Group — це компанія зі збору інформації та маніпуляцій у соціальних медіа, що базувалася в Ізраїлі. До неї входило чимало колишніх ізраїльських шпигунів, але наразі компанія вже не працює.

Крім того у ЦПК додали, що видання The New Yorker називає Psy Group "приватним Моссадом" та вказує, що, згідно зі звітом компанії, її послуги в середньому коштували 350 тис доларів США або 275 доларів США за годину.

Зазначається, що Psy Group відома тим, що намагалася продати свої послуги членам передвиборчої кампанії Дональда Трампа і в результаті, за даними журналістів, підпала під розслідування Роберта Мюллера.

Повідомляється, що організована PSY Group кампанія з дискредитації проти членів ЦПК призвела до того, що як мінімум два відео YouTube поширювали неправдиву інформацію про українських активістів. Відео сьогодні залишається в мережі.

"Два повністю фейкових "випуски англомовних новин" були розміщені на каналі Storozh Ukraina і мають понад 20 тисяч переглядів, що свідчить про розкрутку відео через рекламу. Storozh Ukraina — ще одне анонімне об’єднання громадян, які "викривають" антикорупціонерів", - йдеться у публікації.

"Ми перебуваємо під постійним тиском з боку української армії тролів і корумпованих правоохоронних органів, до чого ми вже звикли. Проте, винаймання іноземних розвідувальних фірм для атак на громадську організацію з 20-ма людьми в Україні — це щось більш глибоке і небезпечне", - сказала виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк.

Теми: ЦПКІзраїль
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