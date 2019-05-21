Частная израильская разведка готовила атаки на ЦБК - активисты

Израильская компания Psy Group стояла за дезинформационной кампанией против Центра противодействия коррупции в 2017 году.

Об этом сообщает ЦПК со ссылкой на расследование американского журналиста Скотта Стэдмана для издания Forensic News.

Отмечается, что об этом журналисту стало известно благодаря судебному процессу в Канаде.

"Сотни страниц судебных документов, а также допросы многих людей, знакомых с деятельностью Psy ​​Group, впервые показали, что фирма провела кампанию по дезинформации, направленную на двух антикоррупционных активистов в Украине - председателя правления ЦПК Виталия Шабунина и исполнительного директора организации Дарью Каленюк" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что Psy Group - это компания по сбору информации и манипуляций в социальных медиа, базировавшаяся в Израиле. В нее входило немало бывших израильских шпионов, но сейчас компания уже не работает.

Кроме того, в ЦПК добавили, что издание The New Yorker называет Psy Group "частным Моссадом" и указывает, что, согласно отчету компании, ее услуги в среднем стоили 350 тыс долларов США или 275 долларов США в час.

Отмечается, что Psy Group известна тем, что пыталась продать свои услуги членам предвыборной кампании Дональда Трампа и в результате, по данным журналистов, попала под расследование Роберта Мюллера.

Сообщается, что организованная PSY Group кампания по дискредитации против членов ЦПК привела к тому, что как минимум два видео на YouTube распространяли ложную информацию об украинских активистах. Видео сегодня остается в сети.

"Два полностью фейковых "выпуска англоязычных новостей" были размещены на канале Storozh Ukraina и имеют более 20000 просмотров, что свидетельствует о раскрутке видео через рекламу. Storozh Ukraina - еще одно анонимное объединение граждан, которые "разоблачают" антикоррупционеров", - говорится в публикации.

"Мы находимся под постоянным давлением со стороны украинской армии троллей и коррумпированных правоохранительных органов, к чему мы уже привыкли. Однако, наем иностранных разведывательных фирм для атак на общественную организацию с 20-ю людьми в Украине - это нечто более глубокое и опасное", - сказала исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.