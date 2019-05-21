Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радник Зеленського сказав, яку людину призначать головою АП

Вівторок, 21 травня 2019, 14:34
Радник Зеленського сказав, яку людину призначать головою АП

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Адміністрації президента людину з найближчого оточення, якій найбільше довіряє.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок.

Так, на питання, хто претендує на цю позицію, юрист відповів:

"Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Проте, яке рішення він ухвалить, я повідомити не можу".

На уточнення, чи може Зеленський призначити головою АП його, Богдан відповів, що таке рішення поки не ухвалено і можливо перші кадрові укази з'являться ввечері 21 травня.

Радник президента зазначив, що у випадку призначення його на якісь державні посади, він завершить свою адвокатську практику.

За джерелами УП, найбільш імовірними претендентами на голову АП є співвласник студії "квартал 95" Сергій Шефір та адвокат Андрій Богдан.

Яна Міланова, УП
Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: