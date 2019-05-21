Радник Зеленського сказав, яку людину призначать головою АП

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Вівторок, 21 травня 2019, 14:34

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Адміністрації президента людину з найближчого оточення, якій найбільше довіряє.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок.

Так, на питання, хто претендує на цю позицію, юрист відповів:

"Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Проте, яке рішення він ухвалить, я повідомити не можу".

На уточнення, чи може Зеленський призначити головою АП його, Богдан відповів, що таке рішення поки не ухвалено і можливо перші кадрові укази з'являться ввечері 21 травня.

Радник президента зазначив, що у випадку призначення його на якісь державні посади, він завершить свою адвокатську практику.

За джерелами УП, найбільш імовірними претендентами на голову АП є співвласник студії "квартал 95" Сергій Шефір та адвокат Андрій Богдан.

Яна Міланова, УП

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Теми: Зеленський Адміністрація президента


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