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Советник Зеленского сказал, какого человека назначат главой АП

Вторник, 21 мая 2019, 14:34
Советник Зеленского сказал, какого человека назначат главой АП

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Администрации президента человека с ближайшего окружения, которому больше всего доверяет.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

Так, на вопрос, кто претендует на эту  позицию, юрист ответил:

"Владимир Зеленский считает, что на такую ​​должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Однако, какое решение он примет, я сообщить не могу".

На уточнение, может ли Зеленский назначить главой АП его, Богдан ответил, что такое решение пока не принято и возможно первые кадровые указы появляются вечером 21 мая.

Он отметил, что в случае назначения его на какие-то государственные должности, он завершит свою адвокатскую практику.

По источникам УП, наиболее вероятными претендентами на главу АП являются совладелец студии "квартал 95" Сергей Шефир и адвокат Андрей Богдан.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАдминистрация президента
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