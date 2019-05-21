Советник Зеленского сказал, какого человека назначат главой АП

41140 просмотров
Вторник, 21 мая 2019, 14:34

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Администрации президента человека с ближайшего окружения, которому больше всего доверяет.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

Так, на вопрос, кто претендует на эту  позицию, юрист ответил:

"Владимир Зеленский считает, что на такую ​​должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Однако, какое решение он примет, я сообщить не могу".

На уточнение, может ли Зеленский назначить главой АП его, Богдан ответил, что такое решение пока не принято и возможно первые кадровые указы появляются вечером 21 мая.

Он отметил, что в случае назначения его на какие-то государственные должности, он завершит свою адвокатскую практику.

По источникам УП, наиболее вероятными претендентами на главу АП являются совладелец студии "квартал 95" Сергей Шефир и адвокат Андрей Богдан.

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Администрация президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского рассказали, скоро ли ждать закона об импичменте 21 мая 2019, 14:54
Стала известна официальная причина роспуска Рады 21 мая 2019, 13:58
У Зеленского назвали "наиболее допустимую" дату досрочных выборов 21 мая 2019, 13:56
Все новости
Главные новости
Советник Зеленского сказал, какого человека назначат главой АП
Стала известна официальная причина роспуска Рады
У Зеленского назвали "наиболее допустимую" дату досрочных выборов
Зеленский соберет Раду вне очереди: менять кадры и закон о выборах
Все новости
психология

17 мелочей, которые помогут людям с тревожностью чувствовать себя лучше

психология

10 очень нужных навыков, которые трудно и стоит получить

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів