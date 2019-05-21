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До дня міста частину Києва перекриють: список вулиць

Вівторок, 21 травня 2019, 15:20

Під час урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва 25-26 травня у місті тимчасово обмежать транспортний рух.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що заплановано обмеження транспортного руху:

  • 25-26 травня – під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською;
  • 25 травня з 05:30 до 17:30 – під час міжнародних змагань з велосипедного спорту "RACE HORIZON PARK" за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро "Шулявська" – просп. Перемоги – площа Перемоги.

Також перекриття транспортного руху передбачено 25-26 травня під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі Івана Франка до перехрестя з вулиці Станіславського.

Крім того змінить рух через проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту "RACE HORIZON PARK" за маршрутами:

  • 25 травня з 05:30 до 17:30 – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка;
  • 26 травня з 09:30 до 16:00 – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська);
  • 26 травня з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК "Олімпійський" – вул. Еспланадна – вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Українська правда

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Теми: Київтранспорт
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