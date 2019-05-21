До дня міста частину Києва перекриють: список вулиць

Під час урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва 25-26 травня у місті тимчасово обмежать транспортний рух.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що заплановано обмеження транспортного руху:

25-26 травня – під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською;

25 травня з 05:30 до 17:30 – під час міжнародних змагань з велосипедного спорту "RACE HORIZON PARK" за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро "Шулявська" – просп. Перемоги – площа Перемоги.

Також перекриття транспортного руху передбачено 25-26 травня під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі Івана Франка до перехрестя з вулиці Станіславського.

Крім того змінить рух через проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту "RACE HORIZON PARK" за маршрутами: