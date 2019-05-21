Ко Дню города часть Киева перекроют: список улиц

Во время торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева 25-26 мая в городе временно ограничат транспортное движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что запланировано ограничения транспортного движения:

25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;

25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.

Также перекрытия транспортного движения предусмотрено 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с улицы Станиславского.

Кроме того изменит движение через проведение международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршрутам: