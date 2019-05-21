Ко Дню города часть Киева перекроют: список улиц

2504 просмотра
Вторник, 21 мая 2019, 15:20

Во время торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева 25-26 мая в городе временно ограничат транспортное движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что запланировано ограничения транспортного движения:

  • 25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;
  • 25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.

Также перекрытия транспортного движения предусмотрено 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с улицы Станиславского.

Кроме того изменит движение через проведение международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршрутам:

  • 25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;
  • 26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская)
  • 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев транспорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нардеп от БПП и экс-глава налоговой милиции незаконно строит высотку на Батыевой горе 21 мая 2019, 12:13
На Киев надвигается сильный ветер 21 мая 2019, 11:21
Банковую под АП открыли для прохода людей 21 мая 2019, 10:17
Все новости
Главные новости
Советник Зеленского сказал, какого человека назначат главой АП
Стала известна официальная причина роспуска Рады
У Зеленского назвали "наиболее допустимую" дату досрочных выборов
Зеленский соберет Раду вне очереди: менять кадры и закон о выборах
Все новости
Опыт

Как это – быть офисным папой

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

Поиск по сайту
Архив
Весь архів