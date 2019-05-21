Ко Дню города часть Киева перекроют: список улиц
Вторник, 21 мая 2019, 15:20
Во время торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева 25-26 мая в городе временно ограничат транспортное движение.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что запланировано ограничения транспортного движения:
- 25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;
- 25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.
Также перекрытия транспортного движения предусмотрено 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с улицы Станиславского.
Кроме того изменит движение через проведение международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршрутам:
- 25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;
- 26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская)
- 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.
Украинская правда