Мурал Петлюри відкриють у Києві

6211 переглядів
Вівторок, 21 травня 2019, 16:56

У Києві відкриють мурал із зображенням голови Директорії та головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри.

Про це повідомляє офіційний портал столичної влади.

"22 травня об 11:00 у Солом’янському районі відбудеться відкриття муралу із зображенням Симона Петлюри, створеного для вшанування пам’яті борця за незалежність України у ХХ столітті, а також для увічнення його постаті як видатного державного діяча", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

  • В січні 2019 року у столиці вперше встановили меморіал Симону Петлюрі – пам’ятний барельєф.
  • 22 травня 2019 року виповнюється 140 років від дня народження державного та громадсько-політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, який став одним із провідних діячів Української революції 1917-1921 років.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: історія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скоропадський і Директорія: урок для Зеленського і 25% 11 травня 2019, 09:00
Активісти заявляють, що відстояли річку Почайна у Києві 25 квітня 2019, 15:53
Історик Георгій Касьянов: Якщо поставити Порошенка поруч з Черчиллем, стане зрозуміло, хто є "ху" 24 квітня 2019, 20:00
Усі новини
Головні новини
Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського
Парубій скликає позачергове засідання Ради
Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил
Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ
Усі новини
їжа

Чому гриби корисні

психологія

17 дрібниць, які допоможуть людям з тривожністю почуватися краще

Design

Купити зручний бюстгалтер: як обрати собі ідеальне бра