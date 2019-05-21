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Мурал Петлюри відкриють у Києві

Вівторок, 21 травня 2019, 16:56

У Києві відкриють мурал із зображенням голови Директорії та головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри.

Про це повідомляє офіційний портал столичної влади.

"22 травня об 11:00 у Солом’янському районі відбудеться відкриття муралу із зображенням Симона Петлюри, створеного для вшанування пам’яті борця за незалежність України у ХХ столітті, а також для увічнення його постаті як видатного державного діяча", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

  • В січні 2019 року у столиці вперше встановили меморіал Симону Петлюрі – пам’ятний барельєф.
  • 22 травня 2019 року виповнюється 140 років від дня народження державного та громадсько-політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, який став одним із провідних діячів Української революції 1917-1921 років.

Українська правда

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Теми: історія
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