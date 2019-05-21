Мурал Петлюри відкриють у Києві
У Києві відкриють мурал із зображенням голови Директорії та головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри.
Про це повідомляє офіційний портал столичної влади.
"22 травня об 11:00 у Солом’янському районі відбудеться відкриття муралу із зображенням Симона Петлюри, створеного для вшанування пам’яті борця за незалежність України у ХХ столітті, а також для увічнення його постаті як видатного державного діяча", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- В січні 2019 року у столиці вперше встановили меморіал Симону Петлюрі – пам’ятний барельєф.
- 22 травня 2019 року виповнюється 140 років від дня народження державного та громадсько-політичного діяча, голови директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, який став одним із провідних діячів Української революції 1917-1921 років.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua