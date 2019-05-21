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Мурал Петлюры откроют в Киеве

Вторник, 21 мая 2019, 16:56

В Киеве откроют мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

Об этом сообщает официальный портал столичной власти.

"22 мая в 11:00 в Соломенском районе состоится открытие муралей с изображением Симона Петлюры, созданного для памяти борца за независимость Украины в ХХ веке, а также для увековечения его фигуры как выдающегося государственного деятеля", - говорится в сообщении.

 

Напомним:

  • В январе 2019 года в столице впервые установили мемориал Симону Петлюре - памятный барельеф.
  • 22 мая 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, председателя директории Украинской Народной Республики, главного атамана армии и флота УНР Симона Петлюры, который стал одним из ведущих деятелей Украинской революции 1917-1921 годов.

Украинская правда

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Темы: история
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