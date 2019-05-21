Мурал Петлюры откроют в Киеве

В Киеве откроют мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

Об этом сообщает официальный портал столичной власти.

"22 мая в 11:00 в Соломенском районе состоится открытие муралей с изображением Симона Петлюры, созданного для памяти борца за независимость Украины в ХХ веке, а также для увековечения его фигуры как выдающегося государственного деятеля", - говорится в сообщении.

Напомним: