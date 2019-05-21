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Російський "Меморіал" визнав політв'язнями 24 кримських татар

Вівторок, 21 травня 2019, 17:44

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів, яких затримала ФСБ в кінці березня в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті центру.

"Меморіал", визнає Руслана Сулейманова, Аліма Керімова, Рустема Шейхалієва, Меджата Абдурахманова, Яшара Муєдінова, Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Ризу Ізетова, Іззета Абдуллаєва, Асана Янікова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Сейтвелі Сейтнабдієва, Рустема Сейтхалілова, Акіма Бекірова, Фархода Базарова, Сервера Газієва, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова, Владлена Абдулкадирова і Раїма Айвазова політичними в'язнями", - йдеться в повідомленні.

Силовики РФ "підозрюють" активістів у причетності до "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яку в Росії визнали терористичною організацією і заборонили її діяльність.

Обвинувачені знаходяться в слідчих ізоляторах, 23 з них етаповані в Ростовську область.

"Меморіал" вважає безпідставним оголошення "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією і відзначає, що більшість заарештованих пов'язані з правозахисним рухом, який підтримує жертв переслідувань російських силовиків.

У центрі вважають, що звинувачення в участі в "Хізб ут-Тахрір" стало лише приводом й інструментом придушення солідарності і громадянської активності кримських татар.

"Ми вимагаємо негайно звільнити їх і припинити кримінальне переслідування. Визнання людей політв'язнями не означає ні згоди ПЦ "Меморіал" з їх поглядами і висловлюваннями, ні схвалення їх висловлювань або дій", - відзначили в центрі.

Нагадаємо:

  • 27 березня на території Криму в ході масових обшуків, організованих російським ФСБ, було затримано 23 кримських татар. 
  • 28 березня трьох кримських татар - Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова - було затримано у Ростов-на-Дону, місце їхнього перебування було невідомим. 
  • Київський районний суд Сімферополя заарештував усіх затриманих до 15 травня.

Теми: Кримкримські татари
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