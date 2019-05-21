Российский "Мемориал" признал политзаключенными 24 крымских татар

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, которых задержала ФСБ в конце марта в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте центра.

"Мемориал", признает Руслана Сулейманова, Алима Керимова, Рустема Шейхалиева, Меджита Абдурахманова, Яшара Муединова, Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Ризу Изетова, Иззета Абдуллаева, Асана Яникова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархода Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова политическими заключенными", - говорится в сообщении.

Силовики РФ "подозревают" активистов в причастности к "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которую в России признали террористической организацией и запретили ее деятельность.

Все 24 обвиняемых находятся в следственных изоляторах, 23 из них этапированы в Ростовскую область.

"Мемориал" считает безосновательным объявление "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией.

Отмечается, что большинство арестованных связаны с правозащитным движением, которое поддерживает жертв преследований российских силовиков.

В центре считают, что обвинение в участии в "Хизб ут-Тахрир" стало лишь предлогом и инструментом подавления солидарности и гражданской активности крымских татар.

"Мы требуем немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование. Признание людей политзаключенными не означает ни согласия ПЦ "Мемориал" с их взглядами и высказываниями, ни одобрения их высказываний или действий", - отметили в центре.

Напомним: