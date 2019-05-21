Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ

Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Про це журналісти "Схем" дізналися з трьох джерел, незалежних одне від одного, передає " Радіо Свобода ".

Екс-голова Служби безпеки України та колишній віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський повернувся в Україну.

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