Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ

Екс-голова Служби безпеки України та колишній віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський повернувся в Україну.

Про це журналісти "Схем" дізналися з трьох джерел, незалежних одне від одного, передає "Радіо Свобода".

Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

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