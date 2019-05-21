Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ

Вівторок, 21 травня 2019, 18:53
Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ

Екс-голова Служби безпеки України та колишній віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський повернувся в Україну.

Про це журналісти "Схем" дізналися з трьох джерел, незалежних одне від одного, передає "Радіо Свобода".

Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Нагадаємо:

  • Валерій Хорошковський – колишній власник телеканалу "Інтер". Працював на посадах міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова. Входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна.
  • Валерій Хорошковський поїхав з України у 2012 році. За даними ЗМІ, жив у Монако.
  • Перед переїздом у нього був конфлікт з Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Офіційною причиною у ній була зазначена "незгода щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра".
  • У 2014 році Хорошковський балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Однак ця партія не пройшла до парламенту.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Останні новини
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
Усі новини...
Реклама: