Валерий Хорошковский вернулся в Украину – СМИ

Экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся в Украину.

Об этом журналисты "Схем" узнали из трех источников, независимых друг от друга, передает "Радио Свобода".

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Напомним: