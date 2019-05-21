Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил
Вторник, 21 мая 2019, 19:00
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
Соответствующий указ № 302/2019 опубликован на сайте президента.
"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Также на сайте опубликован другой указ № 301/2019, в котором президент освободил от должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Виктора Муженко.
Напомним:
- Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.
- Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
- В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.
Украинская правда