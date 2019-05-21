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Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил

Вторник, 21 мая 2019, 19:00
Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил
Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Соответствующий указ № 302/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Также на сайте опубликован другой указ № 301/2019, в котором президент освободил от должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Виктора Муженко.

Напомним:

  • Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.
  • Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
  • В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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