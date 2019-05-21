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Стали відомі кадрові призначення в адміністрації президента Зеленського

Вівторок, 21 травня 2019, 20:36

У Володимира Зеленського опублікували укази про кадрові призначення заступників глави його адміністрації.

Указом №306/2019 Зеленський призначив Сергія Трофімова першим заступником глави Адміністрації президента України та указом №307/2019призначив Юрія Костюка заступником глави Адміністрації президента України.

Також президент підписав наступні укази:

308/2019 – про призначення Руслана Рябошапки заступником глави Адміністрації президента України

309/2019 – про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України

310/2019 – про призначення Кирила Тимошенка заступником глави Адміністрації президента України

311/2019 – про призначення Андрія Єрмака помічником президента України

312/2019  – про призначення Руслана Стефанчука радником президента України – представником президента України у Верховній Раді України

313/2019 – про призначення Михайла Федорова радником президента України

Українська правда

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Теми: Зеленськийкадри
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