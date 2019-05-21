Стали відомі кадрові призначення в адміністрації президента Зеленського

№ 312/2019 – про призначення Руслана Стефанчука радником президента України – представником президента України у Верховній Раді України

У Володимира Зеленського опублікували укази про кадрові призначення заступників глави його адміністрації.

Українська правда

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