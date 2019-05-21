Стали відомі кадрові призначення в адміністрації президента Зеленського
У Володимира Зеленського опублікували укази про кадрові призначення заступників глави його адміністрації.
Указом №306/2019 Зеленський призначив Сергія Трофімова першим заступником глави Адміністрації президента України та указом №307/2019призначив Юрія Костюка заступником глави Адміністрації президента України.
Також президент підписав наступні укази:
№308/2019 – про призначення Руслана Рябошапки заступником глави Адміністрації президента України
№309/2019 – про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України
№310/2019 – про призначення Кирила Тимошенка заступником глави Адміністрації президента України
№311/2019 – про призначення Андрія Єрмака помічником президента України
№312/2019 – про призначення Руслана Стефанчука радником президента України – представником президента України у Верховній Раді України
№313/2019 – про призначення Михайла Федорова радником президента України