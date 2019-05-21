Стали известны кадровые назначения в администрации президента Зеленского
У Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях заместителей главы его администрации.
Указом №306/2019 Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента Украины.
Также президент подписал следующие указы:
№308 / 2019 - о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации президента Украины
№309 / 2019 - о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины
№310 / 2019 - о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины
№311 / 2019 - о назначении Андрея Ермака помощником президента Украины
№312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины
№313 / 2019 - о назначении Михаила Федорова советником президента Украины
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