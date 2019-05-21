Стали известны кадровые назначения в администрации президента Зеленского

№ 312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины

У Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях заместителей главы его администрации.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"