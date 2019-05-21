Стали известны кадровые назначения в администрации президента Зеленского

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Вторник, 21 мая 2019, 20:36

У Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях заместителей главы его администрации.

Указом №306/2019 Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента Украины.

Также президент подписал следующие указы:

308 / 2019 - о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации президента Украины

309 / 2019 - о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины

310 / 2019 - о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины

311 / 2019 - о назначении Андрея Ермака помощником президента Украины

312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины

313 / 2019 - о назначении Михаила Федорова советником президента Украины

Украинская правда

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Темы: Зеленский кадры


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