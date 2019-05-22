Прикордонників з лінії розмежування спіймали на зборі данини

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Середа, 22 травня 2019, 09:38

Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання данини з перевізників прикордонниками КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції у Facebook.

"Прикордонники КПВВ "Новотроїцьке" налагодили систему поборів за перевезення вантажів та пасажирів через лінію розмежування", - йдеться в повідомленні. 

 

До злочинної схему входили 6 прикордонників КПВВ та командир відділу прикордонної служби ОБПК "Волноваха".

Інспектори прикордонної служби створювали штучні перешкоди для перевізників і вимагали у них кошти.

"Отримані від злочинної діяльності гроші розподіляли на орендованій квартирі. Частину для себе та керівництва забирав особисто командир відділу прикордонного загону. Також у схему був задіяний і заступник командира донецького прикордонного загону", - йдеться в повідомленні.

Загалом правоохоронці зафіксували 70 фактів вимагання на загальну суму 600 тисяч гривень.

22 травня після документування чергового побору правоохоронці провели 11 обшуків у приміщеннях Донецького прикордонного загону ДПС, КПВВ "Новотроїцьке" та за місцями проживання усіх фігурантів злочинної схеми.

"Виявлено 6 тисяч гривень, отриманих у якості хабара, а також 13 тисяч доларів, 300 євро, 81 тисячу гривень, одержаних злочинним шляхом, "чорнові" записи з розподілом коштів між учасниками злочинної схеми", - йдеться в повідомленні. 

 

Наразі 3 осіб затримали. Перевіряється причетність до злочину інших посадових осіб з числа керівного складу Донецького прикордонного загону.

Слідство триває.

Українська правда

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Теми: поліція Прикордонна служба хабар


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