Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничников с линии разграничения поймали на вымогательстве взяток

Среда, 22 мая 2019, 09:38

Правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства взяток с перевозчиков пограничниками КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.

"Пограничники КПВВ "Новотроицкое" наладили систему поборов за перевозку грузов и пассажиров через линию разграничения", - говорится в сообщении. 

 

В преступную схему входили 6 пограничников КПВВ и командир отдела пограничной службы ОБПК "Волноваха".

Инспекторы пограничной службы создавали искусственные препятствия для перевозчиков и требовали у них взятки.

"Полученные от преступной деятельности деньги распределяли на съемной квартире. Часть для себя и руководства забирал лично командир отдела пограничного отряда. Также в схеме был задействован и заместитель командира донецкого пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Всего правоохранители зафиксировали 70 фактов вымогательства на общую сумму 600 тысяч гривен.

22 мая после документирования очередной взятки правоохранители провели 11 обысков в помещениях Донецкого пограничного отряда ГПС, КПВВ "Новотроицкое" и по месту жительства всех фигурантов преступной схемы.

"Выявлено 6 тысяч гривен, полученных в качестве взятки, а также 13 тысяч долларов, 300 евро, 81 тысячу гривен, полученных преступным путем, "черновые" записи с распределением средств между участниками преступной схемы", - говорится в сообщении. 

 

3 человека задержаны.

Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц из числа руководящего состава Донецкого пограничного отряда.

Следствие продолжается.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияПограничная службавзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: