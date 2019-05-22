Пограничников с линии разграничения поймали на вымогательстве взяток

Правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства взяток с перевозчиков пограничниками КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.

"Пограничники КПВВ "Новотроицкое" наладили систему поборов за перевозку грузов и пассажиров через линию разграничения", - говорится в сообщении.

В преступную схему входили 6 пограничников КПВВ и командир отдела пограничной службы ОБПК "Волноваха".

Инспекторы пограничной службы создавали искусственные препятствия для перевозчиков и требовали у них взятки.

"Полученные от преступной деятельности деньги распределяли на съемной квартире. Часть для себя и руководства забирал лично командир отдела пограничного отряда. Также в схеме был задействован и заместитель командира донецкого пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Всего правоохранители зафиксировали 70 фактов вымогательства на общую сумму 600 тысяч гривен.

22 мая после документирования очередной взятки правоохранители провели 11 обысков в помещениях Донецкого пограничного отряда ГПС, КПВВ "Новотроицкое" и по месту жительства всех фигурантов преступной схемы.

"Выявлено 6 тысяч гривен, полученных в качестве взятки, а также 13 тысяч долларов, 300 евро, 81 тысячу гривен, полученных преступным путем, "черновые" записи с распределением средств между участниками преступной схемы", - говорится в сообщении.

3 человека задержаны.

Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц из числа руководящего состава Донецкого пограничного отряда.

Следствие продолжается.