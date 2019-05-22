У кримському Місхорі обвалився єдиний причал для прогулянкових катерів

На пляжі "Русалка" в кримському Місхорі обвалився причал для швартування прогулянкових катерів, в результаті чого катери з Ялти будуть ходити тільки до Ластівчиного гнізда.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на начальника Ялтинського торгового порту Романа Подсудевського.

"На жаль, в нинішньому навігаційному сезоні прогулянкові катери будуть ходити тільки до Ластівчиного гнізда, оскільки в Місхорі їм швартуватися тепер ніде", - пояснив Подсудевський.

Він також додав, що не буде рейсів і в Алупку, тому що там причал теж в аварійному стані.

За словами Подсудевського, конструкції причалу в Місхорі будуть демонтувати.

Раніше ялтинський журналіст і правозахисник Сергій Сардико скаржився, що влада не звертає уваги на аварійні причали в Ялті.