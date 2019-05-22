В крымском Мисхоре обвалился единственный причал для прогулочных катеров

На пляже "Русалка" в крымском Мисхоре обрушился причал для швартовки прогулочных катеров, в результате чего катера из Ялты будут ходить только до Ласточкиного гнезда.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на начальника Ялтинского торгового порта Романа Подсудевского.

"К сожалению, в нынешнем навигационном сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкина гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", – пояснил Подсудевский.

Он также добавил, что не будет рейсов и в Алупку, потому что там причал тоже находится в аварийном состоянии.

По словам Подсудевского, конструкции причала в Мисхоре будут демонтировать.

Ранее ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко жаловался, что власти не обращают внимания на аварийные причалы в Ялте.