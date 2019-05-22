Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В крымском Мисхоре обвалился единственный причал для прогулочных катеров

Среда, 22 мая 2019, 10:35

На пляже "Русалка" в крымском Мисхоре обрушился причал для швартовки прогулочных катеров, в результате чего катера из Ялты будут ходить только до Ласточкиного гнезда.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на начальника Ялтинского торгового порта Романа Подсудевского.

"К сожалению, в нынешнем навигационном сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкина гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", – пояснил Подсудевский. 

 

Он также добавил, что не будет рейсов и в Алупку, потому что там причал тоже находится в аварийном состоянии.

По словам Подсудевского, конструкции причала в Мисхоре будут демонтировать. 

 

Ранее ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко жаловался, что власти не обращают внимания на аварийные причалы в Ялте.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: