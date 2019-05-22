Україну накриють грози і град

9207 переглядів
Середа, 22 травня 2019, 10:53

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов 22 травня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Увага! 22 травня на більшій частині території країни місцями грози, вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті, вдень і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Спеку змінять грози і похолодання 21 травня 2019, 12:28
Буковиною пронісся смерч – зірвав дахи й вирвав дерева 21 травня 2019, 11:50
На Київ суне сильний вітер 21 травня 2019, 11:21
Усі новини
Головні новини
Зеленський закликає "зробити разом" депутатів, які провалили його закони
Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ
Усі новини
дослідження

Впевненість в собі залежить від місця у суспільстві

дослідження

Зайва вага знижує ризики смерті

здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю