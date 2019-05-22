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Україну накриють грози і град

Середа, 22 травня 2019, 10:53

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов 22 травня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Увага! 22 травня на більшій частині території країни місцями грози, вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті, вдень і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погода
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