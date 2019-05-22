Украину накроют грозы и град

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Среда, 22 мая 2019, 10:53

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий 22 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! 22 мая на большей части территории страны местами грозы, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

На Закарпатье, днем и в Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Украинская правда

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Темы: погода


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