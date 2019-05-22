У День Києва влаштують регату, благодійний пробіг і низку фестивалів

26 травня у столиці відбудеться 26 різноманітних спортивних, мистецьких і благодійних подій з нагоди святкування Дня Києва.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"Родзинкою свята стане концерт легендарного гурту "Space" Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру та хору Національної оперети України", - йдеться в повідомленні.

Також у програмі два проекти – переможці Громадського бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" і Фестиваль "Radioday free open air".

ПРОГРАМА ДО ДНЯ КИЄВА:

22-26 травня проходитиме Культурно-мистецький проект "Художники Києва – рідному місту" (Центральний будинок художника, вулиця Січових Стрільців, 1-5).

До 2 червня триватиме виставка "Почесні громадяни міста Києва" перед будівлею Київської міської ради на вулиці Хрещатик, 36.

22-26 травня відбудеться Міжнародний фестиваль "Київський тиждень мистецтва" у бізнес-центрі "Торонто-Київ" (вулиця Велика Васильківська, 100).

22 травня з 12:00 до 17:00 пройде Всеукраїнський мистецький фестиваль "Мистецька палітра Києва" у Центральному парку культури і відпочинку (Літня естрада Міського саду, вулиця Михайла Грушевського, 5).

23-29 травня – Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" у парку "Інтернаціональний", Національному музеї архітектури та побуту України (с. Пирогів), Міжнародному центрі культури і мистецтв, Федерації профспілок України (Жовтневий палац, алея Героїв Небесної Сотні, 1).

24 травня о 18:00 відбудеться Мистецький проект "JAZZ KOLO" у Центральному парку культури і відпочинку (Літня естрада Міського саду, вулиця Михайла Грушевського, 5).

24-26 травня проходитимуть Міжнародний турнір з міні-футболу "Кубок мера Києва 2019" у парку "Місто спорту" на Долобецькому острові, Міжнародні змагання з велосипедного спорту "RACE HORIZON PARK", Міжнародні змагання з велосипедного спорту "KIEVSKAYA SOTKA WOMEN CHALLENGE" та Кубок України зі спортивного орієнтування.

25 травня запланована Вітрильна регата, присвячена Дню Києва (9:00 – 17:00 Київський річковий вокзал, причал № 6).

25 травня також пройдуть Фестиваль національних культур "Етнофест" (12:00 – 18:00 Літня естрада Міського саду, вулиця Михайла Грушевського, 5), Фестиваль "Radioday free open air" (12:00 – 22:00, Маріїнський парк, площа Конституції), Фестиваль "Кобзареві джерела" (Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле", вулиця Лаврська, 41).

З 19:00 до 22:00 25 травня відбудеться святковий концерт на Контрактовій площі.

25-26 травня триватиме "Київський бал" на Контрактовій площі, Фестиваль "Країна Франкіана" на площі Івана Франка та Фестиваль архітектури для дітей Archikidz у провулку Лаврському, 7.

25 травня – 2 червня пройде 48 Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" на Поштовій площі, у кінотеатрах міста та в колонній залі Київради (вулиця Хрещатик, 36).

26 травня запланований Спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами", Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва "Пісня на Дніпром" на "Співочому полі" (вулиця Лаврська, 41), Міжнародний турнір з кікбоксингу біля Арки дружби народів, Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту на вулиці Хрещатик та Концерт "Космічна симфонія" з 20:00 до 22:00 на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного.

Крім того, до дня міста у столиці проведуть низку безкоштовних екскурсій: прогулянка "Від "Фараона" до "Рейтера" об 11:00; прогулянка "Київські дворики" о 12:00; екскурсія "Володимирська гірка" о 15:00; екскурсія "Від Європейської площі до метро "Арсенальна" о 16:15; екскурсія "Вечірні вогні над Дніпром" о 17:15; екскурсія "Чарівні Липки" о 18:00 та оглядова екскурсія містом (екскурсія німецькою мовою) о 18:00.

Під час окремих заходів обмежуватимуть рух транспорту у місті.