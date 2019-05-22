В День Киева устроят регату, благотворительный пробег и ряд фестивалей

26 мая в столице состоится 26 различных спортивных, художественных и благотворительных событий по случаю празднования Дня Киева.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

"Изюминкой праздника станет концерт легендарной группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины", - говорится в сообщении.

Также в программе два проекта – победителя Общественного бюджета: Международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" и Фестиваль "Radioday free open air".

ПРОГРАММА КО ДНЮ КИЕВА:

22-26 мая будет проходить Культурно-художественный проект "Художники Киева – родному городу" (Центральный дом художника, улица Сечевых Стрельцов, 1-5).

До 2 июня продлится выставка "Почетные граждане города Киева" перед зданием Киевского городского совета на улице Крещатик, 36.

22-26 мая состоится Международный фестиваль "Киевская неделя искусства" в бизнес-центре "Торонто-Киев" (улица Большая Васильковская, 100).

22 мая с 12:00 до 17:00 пройдет Всеукраинский фестиваль искусств "Художественная палитра Киева" в Центральном парке культуры и отдыха (Летняя эстрада Городского сада, улица Михаила Грушевского, 5).

23-29 мая – Международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" в парке "Интернациональный", Национальном музее архитектуры и быта Украины (с. Пирогово), Международном центре культуры и искусств, Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни , 1).

24 мая в 18:00 состоится Художественный проект "JAZZ KOLO" в Центральном парке культуры и отдыха (Летняя эстрада Городского сада, улица Михаила Грушевского, 5).

24-26 мая пройдут Международный турнир по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019" в парке "Город спорта" на Долобецком острове, Международные соревнования по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK", Международные соревнования по велосипедному спорту "KIEVSKAYA SOTKA WOMEN CHALLENGE" и Кубок Украины по спортивному ориентированию.

25 мая запланирована Парусная регата, посвященная Дню Киева (9:00 - 17:00 Киевский речной вокзал, причал № 6).

25 мая также состоятся Фестиваль национальных культур "Этнофест" (12:00 – 18:00, Летняя эстрада Городского сада, улица Михаила Грушевского, 5), Фестиваль "Radioday free open air" (12:00 – 22:00, Мариинский парк, площадь Конституции), Фестиваль "Кобзаревы источники" (Культурно-художественный комплекс "Певческое поле", улица Лаврская, 41).

С 19:00 до 22:00 25 мая состоится праздничный концерт на Контрактовой площади.

25-26 мая пройдет "Киевский бал" на Контрактовой площади, Фестиваль "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко и Фестиваль архитектуры для детей Archikidz в переулке Лаврском, 7.

25 мая – 2 июня состоится 48 Киевский международный кинофестиваль "Молодость" на Почтовой площади, в кинотеатрах города и в колонном зале Киевсовета (улица Крещатик, 36).

26 мая запланирован Спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами", Всеукраинский фестиваль хорового искусства "Песня на Днепром" на "Певческом поле" (улица Лаврская, 41), Международный турнир по кикбоксингу возле Арки дружбы народов, Чемпионат города Киева по семейному спорту на улице Крещатик и Концерт "Космическая симфония" с 20:00 до 22:00 на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Кроме того, ко Дню города в столице проведут ряд бесплатных экскурсий: прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" в 11:00; прогулка "Киевские дворики" в 12:00; экскурсия "Владимирская горка" в 15:00; экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15; экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15; экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00 и обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

Во время отдельных мероприятий будут ограничивать движение транспорта в городе.