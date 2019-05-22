В Україні вестимуть облік ДТП по-новому

В Україні введуть облік дорожньо-транспортних пригод для виявлення та аналізу причин аварій.

Відповідний проект постанови Міністерства внутрішніх справ затвердив Кабмін 22 травня, повідомляє сайт МВС.

У пояснювальній записці вказується, що отримання об’єктивних та повних даних про обставини ДТП дозволить оцінити стан аварійності на дорогах України, виявити причини аварій, розробити і вжити науково обґрунтованих запобіжних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.