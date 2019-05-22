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В Україні вестимуть облік ДТП по-новому

Середа, 22 травня 2019, 13:06

В Україні введуть облік дорожньо-транспортних пригод для виявлення та аналізу  причин аварій.

Відповідний проект постанови Міністерства внутрішніх справ затвердив Кабмін 22 травня, повідомляє сайт МВС.

У пояснювальній записці вказується, що отримання об’єктивних та повних даних про обставини ДТП дозволить оцінити стан аварійності на дорогах України, виявити причини аварій, розробити і вжити науково обґрунтованих запобіжних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Українська правда

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Теми: МВСДТП
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