В Украине будут вести учет ДТП по-новому
Среда, 22 мая 2019, 13:06
В Украине введут учет дорожно-транспортных происшествий для выявления и анализа причин аварий.
Соответствующий проект постановления Министерства внутренних дел утвердил Кабмин 22 мая, сообщает сайт МВД.
В пояснительной записке указывается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП позволит оценить состояние аварийности на дорогах Украины, выявить причины аварий, разработать и принять научно обоснованные меры для обеспечения безопасности дорожного движения.
Украинская правда