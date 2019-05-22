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В Украине будут вести учет ДТП по-новому

Среда, 22 мая 2019, 13:06

В Украине введут учет дорожно-транспортных происшествий для выявления и анализа причин аварий.

Соответствующий проект постановления Министерства внутренних дел утвердил Кабмин 22 мая, сообщает сайт МВД.

В пояснительной записке указывается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП позволит оценить состояние аварийности на дорогах Украины, выявить причины аварий, разработать и принять научно обоснованные меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Украинская правда
Темы: МВДДТП
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