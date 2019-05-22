На Закарпатті виправдали депутатку, яка засвітила угорський паспорт

Апеляційний суд Закарпатської області звільнив голову фракції "КМКС – Партія угорців України" у Берегівській міськраді Кароліну Дорчі, яка має паспорт громадянки Угорщини, від сплати штрафу.

Як повідомляє Mukachevo.net. 21 травня Закарпатський апеляційний суд визнав незаконним рішення Берегівського районного суду проти Дорчі.

18 лютого на КПП "Лужанка" депутатка потрапила у скандал через порушення митного законодавства. Вона порушила порядок ввезення транспортного засобу іноземної реєстрації в Україну, а під час суперечки з митником пред’явила паспорт громадянки Угорщини.

11 березня на засіданні Берегівського райсуду Кароліна Дорчі визнала, що крім українського володіє й угорським паспортом.

За незаконний перетин кордону суд наклав на Кароліну Дорчі штраф у 3400 грн та судові витрати у розмірі 384 грн 20 коп. Таке рішення виніс суддя Олександр Фейір, згідно статті 204 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обвинувачена з таким рішенням не погодилася і оскаржила його в апеляційному суді.

За словами адвоката Кароліни Дорчі вона не скоїла правопорушення, адже 18 лютого виїхала та повернулася до України через КПП "Астей-Берегшурань" ("Лужанка") з українським паспортом.

Однак при перевірці документів система видала індекс "О", що означає проведення додаткового огляду особи та її особистих речей.

У приміщенні Прикордонної служби Кароліна Дорчі добровільно пред'явила прикордонникам також свій угорський паспорт. Через дві години очікування, поки складали протокол, вона таки в'їхала в Україну з українським паспортом.

Адвокат довів, що його підзахисну покарали безпідставно, оскільки вона не скоїла незаконного перетину кордону і не перетинала державний кордон з недійсними проїзними документами. Таким чином, порушення закону не відбулося.

На думку адвоката, факт наявності двох дійсних паспортів, виданих офіційною владою, не злочин за чинним законодавством України, а наявність подвійного громадянства не може вважатися злочином.

Апеляційний суд визнав незаконним рішення суду першої інстанції проти Дорчі Кароліни і постановив, що оскільки депутата не звинувачують у незаконному перетині кордону, вона має бути звільнена від сплати адміністративного штрафу.

Видання зазначає, що у зв'язку з наявністю подвійного громадянства у депутата Берегівської міської ради прізвище Кароліни Дорчі з'явилося у списках сайту "Миротворець".

Нагадаємо, в Україні немає подвійного громадянства, але відповідальність за нього не визначена законодавчо.