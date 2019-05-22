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На Закарпатье оправдали депутатку, которая засветила венгерский паспорт

Среда, 22 мая 2019, 13:33

Апелляционный суд Закарпатской области освободил главу фракции "КМКС – Партия венгров Украины" в Береговском горсовете Каролину Дорчи, которая имеет паспорт гражданки Венгрии, от уплаты штрафа.

Как сообщает Mukachevo.net. 21 мая Закарпатский апелляционный суд признал незаконным решение Береговского районного суда против Дорчи.

18 февраля на КПП "Лужники" депутат попала в скандал из-за нарушения таможенного законодательства. Она нарушила порядок ввоза транспортного средства иностранной регистрации в Украину, а во время спора с таможенником предъявила паспорт гражданки Венгрии.

11 марта на заседании Береговского райсуда Каролина Дорчи признала, что кроме украинского имеет и венгерский паспорт.

За незаконное пересечение границы суд наложил на Каролину Дорчи штраф в 3400 грн и судебные издержки в размере 384 грн 20 коп. Такое решение вынес судья Александр Фейир, согласно статье 204 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обвиняемая с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном суде.

 

По словам адвоката Каролины Дорчи, она не совершила правонарушения, так как 18 февраля выехала и вернулась в Украину через КПП "Астей-Берегшурань" ("Лужники") с украинским паспортом.

Однако при проверке документов система выдала индекс "О", что означает проведение дополнительного осмотра лица и его личных вещей.

В помещении Пограничной службы Каролина Дорчи добровольно предъявила пограничникам также свой венгерский паспорт. Через 2 часа ожидания, пока составляли протокол, она таки въехала в Украину с украинским паспортом.

Адвокат доказал, что его подзащитную наказали безосновательно, поскольку она не совершила незаконного пересечения границы и не пересекала государственную границу с недействительными проездными документами. Таким образом, нарушения закона не произошло.

По мнению адвоката, факт наличия двух действительных паспортов, выданных официальными властями, не преступление по действующему законодательству Украины, а наличие двойного гражданства не может считаться преступлением.

Апелляционный суд признал незаконным решение суда первой инстанции против Дорчи Каролины и постановил, что поскольку депутата не обвиняют в незаконном пересечении границы, она должна быть освобождена от уплаты административного штрафа.

Издание отмечает, что в связи с наличием двойного гражданства депутата Береговского городского совета имя Каролины Дорчи появилось в списках сайта "Миротворец".

Напомним, в Украине нет двойного гражданства, но ответственность за него не определена законодательно.

Темы: гражданствопаспорт Закарпатьесуд
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