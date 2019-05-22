Україна виходить ще з трьох угод СНД

Україна виходить з трьох окремих договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав.

Таке рішення ухвалив уряд у середу, 22 травня, повідомляє Укрінформ.

Зокрема йдеться про скасування дії Протоколу про уніфікацію підходу та укладення угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна, вчиненого у травні 1992 року у Ташкенті;

Угоди між державами-учасницями СНД про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, укладеної у червні 1999 року у Мінську;

Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з податковими злочинами, вчиненої у червня 2005 року у Тбілісі.

Зазначається, що ці міжнародні договори втратили своє практичне значення та не застосовуються у звязку з тим, що у сфері дотримання податкового законодавства діють міжнародні міжурядові договори про уникнення подвійного оподаткування з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном.

Нагадаємо: