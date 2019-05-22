Украина выходит еще из трех соглашений СНГ

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Среда, 22 мая 2019, 13:49

Украина выходит из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Такое решение приняло правительство в среду, 22 мая, сообщает Укринформ.

В частности речь идет об отмене действия Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, совершенного в мае 1992 года в Ташкенте;

Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенного в июне 1999 года в Минске;

Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, совершенной в июне 2005 года в Тбилиси.

Отмечается, что эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

Напомним:

Кабинет министров Украины 17 апреля приостановил для Украины действие соглашения от 1995 года, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

Украинское правительство 23 января приостановил действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств.

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Темы: Украина СНГ


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