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Погода гратиметься в гойдалку: гроза – сонце

Середа, 22 травня 2019, 16:04

23 травня в Україні, крім більшості південних областей, очікуються короткочасні дощі, грози.

Про це інформує у середу Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у четвер на Закарпатті будуть значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. 

Загалом по Україні вітер – західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікується 10-15° тепла; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що атмосфера над Україною продовжує втримувати нестабільну погоду.

У Києві в четвер є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Температура повітря у столиці 23 травня досягне +23+25 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 травня найвища температура вдень була 32,2° у 2007 році, найнижча вночі 0,9° в 1904 році, відзначає "Інтерфакс-Україна".

24 травня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози (вночі місцями). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі 7-12°, удень 17-22°; на решті території вночі 12-17°; вдень 22-27°.

У Києві в четвер вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Станом на 9:00 ранку середи, 22 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23°; в Дніпрі біля Києва 18°.

Українська правда
Теми: погода
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