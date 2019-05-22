Погода пока играется в качели: гроза – солнце

23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Об этом сообщает в среду Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в четверг на Закарпатье будут значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

В целом по Украине ветер - западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается 10-15° тепла; днем 21-26°, на юге страны до 28°, в западных областях 17-22°.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что атмосфера над Украиной продолжает удерживать нестабильную погоду.

В Киеве в четверг вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. Температура воздуха в столице 23 мая достигнет +23 +25 градусов.