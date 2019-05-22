Погода пока играется в качели: гроза – солнце

23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Об этом сообщает в среду Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в четверг на Закарпатье будут значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

В целом по Украине ветер - западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается 10-15° тепла; днем 21-26°, на юге страны до 28°, в западных областях 17-22°.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что атмосфера над Украиной продолжает удерживать нестабильную погоду.

В Киеве в четверг вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. Температура воздуха в столице 23 мая достигнет +23 +25 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 2007 году, самая низкая ночью 0,9° в 1904 году, отмечает "Интерфакс-Украина".



24 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы (ночью местами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха в западных областях ночью 7-12°, днём 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°; днём 22-27°.



В Киеве в четверг ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 утра среды, 22 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле г.Киева 18°.