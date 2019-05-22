Родичі бранців Кремля звернулись до Зеленського

Родичі утримуваних в Росії українських політв’язнів і правозахисники звернулись до президента Володимира Зеленського із переліком важливих для них питань.

Текст звернення, підписаного 10 громадськими організаціями, оприлюднила Кримська правозахисна група.

"З величезною надією ми сприйняли Вашу переможну промову 21 квітня 2019 після оголошення даних екзит-полу. У своєму зверненні до народу України Ви наголосили, що питання звільнення політв’язнів та військовополонених – в пріоритеті у Вас як майбутнього Президента України", – йдеться у зверненні.

Родичі бранців Кремля та захисники їхніх прав подякували Зеленському за увагу до долі політв’язнів і закликали його "зробити все можливе, аби шанс налагодити перемовини з Російською Федерацією не був втрачений".

"Шановний Володимире Олександровичу, в контексті необхідності повернення українських полонених Кремля додому, та підтримки їх та їхніх родин до моменту звільнення, просимо Вас підтримати запропоновані нижче дії, які, ми віримо, сприятимуть звільненню наших рідних", – звертаються підписанти.

Вони наголошують на необхідності запровадити посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля, створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, публічно підтримати законопроект "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами" та законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності.

Також президента просять сприяти вдосконаленню санкційної політики України відносно Росії та її громадян, причетних до політичних переслідувань, і підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act (Глобальний закон ЄС про права людини) для створення тиску на російських високопосадовців.

"Ми, родичі "заручників Кремля", що стали жертвами агресивної політики Росії, правозахисники, просимо Вас допомогти нам протистояти нахабному і повсюдному порушенню базових прав людини, яке демонструє Росія. Змусити Росію припинити вести війну проти наших рідних та відпустити їх додому", – підсумовують автори звернення.

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