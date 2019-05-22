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Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  

Середа, 22 травня 2019, 18:26
Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що Володимир Зеленський на посту президента порушив Конституцію України.

Про це він сказав під час звернення до журналістів.

"Це природне бажання президента України мати більшість у Верховній Раді… Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли забажається президенту, навіть коли це для нього потрібно, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій президента", - сказав він.

Порошенко нагадав, що в Конституції є дві умови: відсутність коаліції і неможливість розпуску Ради за 6 місяців до закінчення терміну повноважень нового парламенту.

"На жаль, Конституція не була дотримана. Ми бачимо, що почала діяльність команда (Зеленського – ред.) з порушення Конституції. Це точно не може не викликати занепокоєння", - сказав Порошенко, додавши, що його команда попри все готова до виборів.

Порошенко також розповів, що найближчим час проведе з’їзд партії на якому проведуть "серйозний ребрендинг" і оновлення партійного списку.

"Те що сьогодні відбувалося у Верховній Раді, коли тишком-нишком за дуже прискореним темпом намагалися змінити виборче законодавство, при чому змінити його на користь закритих списків, змінити його для того, щоб проходили нікому невідомі секретарки, водії, охоронці, - це точно не є виборчою реформою і точно не є тим, чого потребує Україна", - сказав Порошенко.

Нагадаємо:

  • Верховна Рада у середу не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
  • 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенко
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