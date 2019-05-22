Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  

6491 перегляд
Середа, 22 травня 2019, 18:26

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що Володимир Зеленський на посту президента порушив Конституцію України.

Про це він сказав під час звернення до журналістів.

"Це природне бажання президента України мати більшість у Верховній Раді… Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли забажається президенту, навіть коли це для нього потрібно, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій президента", - сказав він.

Порошенко нагадав, що в Конституції є дві умови: відсутність коаліції і неможливість розпуску Ради за 6 місяців до закінчення терміну повноважень нового парламенту.

"На жаль, Конституція не була дотримана. Ми бачимо, що почала діяльність команда (Зеленського – ред.) з порушення Конституції. Це точно не може не викликати занепокоєння", - сказав Порошенко, додавши, що його команда попри все готова до виборів.

Порошенко також розповів, що найближчим час проведе з’їзд партії на якому проведуть "серйозний ребрендинг" і оновлення партійного списку.

"Те що сьогодні відбувалося у Верховній Раді, коли тишком-нишком за дуже прискореним темпом намагалися змінити виборче законодавство, при чому змінити його на користь закритих списків, змінити його для того, щоб проходили нікому невідомі секретарки, водії, охоронці, - це точно не є виборчою реформою і точно не є тим, чого потребує Україна", - сказав Порошенко.

Нагадаємо:

  • Верховна Рада у середу не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
  • 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Порошенко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ 22 травня 2019, 18:47
Зеркаль не йде в адміністрацію Зеленського – залишається в МЗС 22 травня 2019, 18:45
Інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського - глава Dragon Capital 22 травня 2019, 18:41
Усі новини
Головні новини
Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
Порошенко прокоментував розпуск Ради: Зеленський почав з порушення  
Зеленський дав посаду Данилюку — ЗМІ
САП відкрила справу на Порошенка
Усі новини
тест

Гра престолів: хто кому брат, сестра, родич і коханий?

соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

їжа

Чому гриби корисні