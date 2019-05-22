Рада провалила закони Зеленського про вибори

Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

За внесення до порядку денного сесії законопроекту президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи для виборів народних депутатів проголосували лише 92 нардепи.

Також, за внесення до порядку денного сесії законопроекту президента щодо публічних закупівель під час виборчого процесу проголосували лише 127 нардепів.

Після цього спікер Ради Андрій Парубій заявив, що він змушений закрити засідання парламенту, оскільки всі питання вичерпані.

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