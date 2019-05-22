Рада провалила закони Зеленського про вибори
Середа, 22 травня 2019, 14:11
Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
За внесення до порядку денного сесії законопроекту президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи для виборів народних депутатів проголосували лише 92 нардепи.
Також, за внесення до порядку денного сесії законопроекту президента щодо публічних закупівель під час виборчого процесу проголосували лише 127 нардепів.
Після цього спікер Ради Андрій Парубій заявив, що він змушений закрити засідання парламенту, оскільки всі питання вичерпані.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь". 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
- Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
- Він просить його скликати для внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
Олександр Шумілін, УП