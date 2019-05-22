Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеркаль не йде в адміністрацію Зеленського – залишається в МЗС

Середа, 22 травня 2019, 18:45

Олена Зеркаль залишається на посаді заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції і не переходить на роботу в Адміністрацію президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеркаль написала на своїй сторінці у Facebook.

"Моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції", - написала Зеркаль.

"Переговорити Угоду про асоціацію та зробити її реальністю, добитися безвізового режиму з ЄС, домовитися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії та багато інших завдань - виклики, якими сповнене моє життя", - додала вона.

Вона зазначила, що 25 травня їде в Гамбург, де Міжнародний трибунал з морського права оголосить рішення щодо полонених українських моряків.

"А вже з самого початку червня - двотижневі слухання у Гаазі. Зовнішня політика - спільна справа Президента та МЗС. Тому, взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми - одна команда і країна в нас одна", - написала Зеркаль.

Нагадаємо, ввечері 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Зеркаль заступником глави адміністрації.

Однак ближче до півночі указ про призначення Зеркаль заступницею зник з офіційного сайту глави держави.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Останні новини
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
Усі новини...
Реклама: