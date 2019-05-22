Зеркаль не йде в адміністрацію Зеленського – залишається в МЗС

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Середа, 22 травня 2019, 18:45

Олена Зеркаль залишається на посаді заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції і не переходить на роботу в Адміністрацію президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеркаль написала на своїй сторінці у Facebook.

"Моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися - заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції", - написала Зеркаль.

"Переговорити Угоду про асоціацію та зробити її реальністю, добитися безвізового режиму з ЄС, домовитися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії та багато інших завдань - виклики, якими сповнене моє життя", - додала вона.

Вона зазначила, що 25 травня їде в Гамбург, де Міжнародний трибунал з морського права оголосить рішення щодо полонених українських моряків.

"А вже з самого початку червня - двотижневі слухання у Гаазі. Зовнішня політика - спільна справа Президента та МЗС. Тому, взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми - одна команда і країна в нас одна", - написала Зеркаль.

Нагадаємо, ввечері 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Зеркаль заступником глави адміністрації.

Однак ближче до півночі указ про призначення Зеркаль заступницею зник з офіційного сайту глави держави.

Європейська правда

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Теми: Зеленський МЗС


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