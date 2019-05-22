Зеркаль не идет в администрацию Зеленского – остается в МИД

Елена Зеркаль остается в должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и не переходит на работу в Администрацию президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеркаль написала на своей странице в Facebook.

"Моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала Зеркаль.

"Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи - вызовы, которыми полна моя жизнь", - добавила она.

Она отметила, что 25 мая едет в Гамбург, где Международный трибунал по морскому праву объявит решение относительно пленных украинских моряков.

"А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге. Внешняя политика - общее дело Президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - написала Зеркаль.

Напомним, вечером 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначилЗеркаль заместителем главы администрации.

Однако ближе к полуночи указ о назначении Зеркаль заместителем исчез с официального сайта главы государства.

Европейская правда