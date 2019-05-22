"Шахтар" та "Динамо" не виявили переможця у матчі 30 туру Прем'єр-ліги

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграли унічию 1:1 в матчі 30-го туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок проходив у Харкові у середу, 22 травня.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека на матч з киянами, що вже нічого не вирішував в турнірній таблиці, виставив напіврезервний склад. Київське "Динамо" також грало без кількох гравців основи, але перший тайм зустрічі був за динамівцями, як за рахунком так і за грою.

У "Шахтаря" моментів біля воріт Дениса Бойка не було. У "Динамо" найнебезпечнішим біля воріт суперника був Віктор Циганков, який з гри двічі пробивав по воротах Андрія П'ятова. На 36-й хвилині після фолу Фернандо на Циганкову рефері призначив пенальті, яке і реалізував сам постраждалий, вивівши свою команду вперед - 1:0.

На 45-й хвилині "Динамо" залишається у меншості після фолу Артема Шабанова на Ларі Кайоде він отримав друге попередження і вилучення.

У другому таймі вже не все виходило у "Динамо" і "Шахтар" швидко зрівняв рахунок. На 50-й хвилині після пасу в штрафну Кайоде на Тете останній пробив Бойка - 1:1. На 63-й хвилині суддя урівняв склади, вилучивши Давида Хочолаву за другу жовту картку.

На 76-й хвилині "гірники" мали моменти повести в рахунку, але Кайоде не зумів переграти Бойка. Свій шанс наприкінці гри вирвати перемогу мали й кияни, але удар Карлос де Пени відбив П'ятов. На 90-й хвилині ще один небезпечний удар в цій грі зробив Циганков, але пробив вище воріт.

В додані арбітром три хвилини вже "Шахтар" був близький до перемоги. Тете спочатку пробив у штангу воріт "Динамо", а наступний удар бразильця прийшовся повз ворота.

З інших матчів 30 туру варто відзначити нічию "Маріуполя" та "Олександрії" з рахунком 1:1. Після такого результату "Олександрія" за два тури до закінчення чемпіонату виграла бронзові медалі, випереджаючи "Маріуполь" та "Зорю" на дев'ять очок. У наступному сезоні "Олександрія" здобула право виступати відразу у груповому турнірі Лізі Європи.

Також гарантували собі учать у кваліфікації Ліги Європи "Маріуполь" та "Зоря".