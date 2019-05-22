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"Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в матче 30 тура Премьер-лиги

Среда, 22 мая 2019, 21:42

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью 1:1 в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги.

Поединок проходил в Харькове в среду, 22 мая.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека на матч с киевлянами, что уже ничего не решал в турнирной таблице, выставил полурезервный состав. Киевское "Динамо" также играло без нескольких игроков основы, но первый тайм встречи был за динамовцами, как по счету так и по игре.

У "Шахтера" моментов у ворот Дениса Бойко не было. В "Динамо" самым опасным у ворот соперника был Виктор Цыганков, который с игры дважды пробивал по воротам Андрея Пятова. На 36-й минуте после фола Фернандо на Цыганкова рефери назначил пенальти, который и реализовал сам пострадавший, выведя свою команду вперед - 1:0.

На 45-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве после фола Артема Шабанова на Лари Кайоде он получил второе предупреждение и удаление.

Во втором тайме уже не все получалось в "Динамо" и "Шахтер" быстро сравнял счет. На 50-й минуте после паса в штрафную Кайоде на Тете последний пробил Бойко - 1:1. На 63-й минуте судья уравнял составы, удалив Давида Хочолаву за вторую желтую карточку.

На 76-й минуте "горняки" имели моменты повести в счете, но Кайоде не сумел переиграть Бойко. Свой шанс в конце игры вырвать победу имели и киевляне, но удар Карлос де Пены отразил Пятов. На 90-й минуте еще один опасный удар в этой игре сделал Цыганков, но пробил выше ворот.

В добавленные арбитром три минуты уже "Шахтер" был близок к победе. Тете сначала пробил в штангу ворот "Динамо", а следующий удар бразильца пришелся мимо ворот.

Из других матчей 30 тура стоит отметить ничью "Мариуполя" и "Александрии" со счетом 1:1. После такого результата "Александрия" за два тура до окончания чемпионата выиграла бронзовые медали, опережая "Мариуполь" и "Зарю" на девять очков. В следующем сезоне "Александрия" получила право выступать сразу в групповом турнире Лиге Европы.

Также гарантировали себе участие в квалификации Лиги Европы "Мариуполь" и "Заря".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболШахтер
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