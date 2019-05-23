Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2"

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Четвер, 23 травня 2019, 04:24

Міністерство економіки Німеччини проти запровадження санкцій США проти проекту газопроводу "Північний потік-2"

Про це пише Reuters.

Прес-секретар мінекономіки Німеччини заявила, що в міністерстві взяли до уваги загрозу запровадженння санкцій щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", додавши, що Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальний ефект.

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Теми: Німеччина санкції США Росія газ


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