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Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2"

Четвер, 23 травня 2019, 04:24

Міністерство економіки Німеччини проти запровадження санкцій США проти проекту газопроводу "Північний потік-2"

Про це пише Reuters.

Прес-секретар мінекономіки Німеччини заявила, що в міністерстві взяли до уваги загрозу запровадженння санкцій щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", додавши, що Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальний ефект.

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Теми: НімеччинасанкціїСШАРосіягаз
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